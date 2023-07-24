Не 90 и даже не 92 рубля: новые прогнозы по курсу доллара — кошмар, а не цифры

Многие аналитики ожидали, что поддержку рублю окажет повышение ключевой ставки Центробанком России. В минувшую пятницу, 21 июля, регулятор поднял ключевую ставку с 7,5 процентов до 8, 5.

Однако рублю это не помогло. Национальная валюта тогда же в пятницу подешевела к доллару на 86 копеек. Продолжилось снижение и на открытии валютных торгов в этот понедельник, 24 июля.

Финансовые аналитики без особого оптимизма смотрят в будущее. И называют цифры, которые навевают кошмары.

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