Не 90 и даже не 92 рубля: новые прогнозы по курсу доллара — кошмар, а не цифры

Многие аналитики ожидали, что поддержку рублю окажет повышение ключевой ставки Центробанком России. В минувшую пятницу, 21 июля, регулятор поднял ключевую ставку с 7,5 процентов до 8, 5.
Однако рублю это не помогло. Национальная валюта тогда же в пятницу подешевела к доллару на 86 копеек. Продолжилось снижение и на открытии валютных торгов в этот понедельник, 24 июля.
Финансовые аналитики без особого оптимизма смотрят в будущее. И называют цифры, которые навевают кошмары.
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Доллар, по прогнозам, вряд ли уже будет дешевле 89 рублей. Он будет стоить не 90 и даже не 92 рубля.
«Определение дальнейшего направления движения будет зависеть от прорыва границ. При прорыве вверх цена может достичь уровня 92,85 рублей за доллар, а при понижении — уровня 89,20 рублей», - полагает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.