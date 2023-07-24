Жителей России ждет погодный треш: в 16-ти регионах будут ливни, град и шквалистый ветер — от Кавказа до Иркутска

Не очень приятная новость для лета пришла от синоптиков. На этой неделе ожидается резкое ухудшение погоды сразу в 16-ти российских регионах.

Похолодание и аномальные ливни со шквалистым ветром и градом возможны на территории от Кавказа до Иркутска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».