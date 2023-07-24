Жителей России ждет погодный треш: в 16 регионах будут ливни, град и шквалистый ветер — от Кавказа до Иркутска

Не очень приятная новость для лета пришла от синоптиков. На этой неделе ожидается резкое ухудшение погоды сразу в 16 российских регионах.
Похолодание и аномальные ливни со шквалистым ветром и градом возможны на территории от Кавказа до Иркутска.
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«Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях — ливни, гроза, град, ветер до 20–22 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области. Неспокойная погода ожидается и в шести республиках Северного Кавказа — сильный дождь, ливень, гроза, ветер до 25 м/с», — предупредил жителей России научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Дожди пройдут в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии, а также в Татарстане и Ростовской области.
По материалам ТАСС