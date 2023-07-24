Жителей России ждет погодный треш: в 16 регионах будут ливни, град и шквалистый ветер — от Кавказа до Иркутска

Сильный дождь в Москве. Фото: Global Look Press

Синоптики рассказали, что неблагоприятные погодные условия распространятся на обширной территории России.

Не очень приятная новость для лета пришла от синоптиков. На этой неделе ожидается резкое ухудшение погоды сразу в 16 российских регионах.

Похолодание и аномальные ливни со шквалистым ветром и градом возможны на территории от Кавказа до Иркутска.

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«Неблагоприятная погода прогнозируется в Томской, Кемеровской областях — ливни, гроза, град, ветер до 20–22 м/с. Аналогичная ситуация в Иркутской области. Неспокойная погода ожидается и в шести республиках Северного Кавказа — сильный дождь, ливень, гроза, ветер до 25 м/с», — предупредил жителей России научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дожди пройдут в Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Карелии, а также в Татарстане и Ростовской области.

По материалам ТАСС

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