Прорыв вверх: озвучена правда, каким будет курс доллара с 24 июля —честные шок-цифры

Финансовые аналитики считают, что на этой неделе — с 24 по 28 июля — поддержку национальной валюте окажут два фактора. Первый — это приближающийся налоговый период, второй — рост цен на нефть.

И даже несмотря на это, рублю не удастся как-то кардинально измениться в цене. Финансовый аналитик назвал честные цифры, в которых рубль и доллар будут торговаться на этой неделе. Это вызывает новый шок, поскольку есть понимание, что возврата к комфортным для потребителя значениям уже не будет.

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