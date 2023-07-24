Прорыв вверх: озвучена правда, каким будет курс доллара с 24 июля —честные шок-цифры

Финансовые аналитики считают, что на этой неделе — с 24 по 28 июля — поддержку национальной валюте окажут два фактора. Первый — это приближающийся налоговый период, второй — рост цен на нефть.
И даже несмотря на это, рублю не удастся как-то кардинально измениться в цене. Финансовый аналитик назвал честные цифры, в которых рубль и доллар будут торговаться на этой неделе. Это вызывает новый шок, поскольку есть понимание, что возврата к комфортным для потребителя значениям уже не будет.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Определение дальнейшего направления движения будет зависеть от прорыва границ. При прорыве вверх цена может достичь уровня 92,85 рубля за доллар, а при понижении — уровня 89,20 рубля», — спрогнозировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.