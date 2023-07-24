Полили огурцы нашатырем и отсчитали четыре дня — эффект превзошел ожидания: вместо одной завязи сразу три, собираем мешками

Моментальный пoлoжитeльный эффeкт дает подкормка огурцов нашатырем, никакая другая не дает такого выраженного результата уже на 4–5 день.

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После такого удобрения огурцы словно перерождаются, оживают, начинают активно давать завязи и сочные ровные плоды без кривизны и горького привкуса.

Для приготовления роскошной подкормки 2 столовые ложки нашатырного спирта необходимо растворить в 10 литрах тепловатой воды. Поливать 1 раз в 2 недели, вводя 1 литр под корень каждого растения.

К слову, данное удобрение хорошо воспринимают и комнатные цветы. Попробуйте, они станут благоухать.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».