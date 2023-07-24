Сегодня курс доллара обескуражил даже валютчиков: взлетел до предела, люди спешно меняют

Курс доллара отказывается подчиняться внешним факторам и хотя бы немного снижать свои позиции.

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Эксперты по финансам надеялись, что рубль укрепится на фоне валюты США после повышения ключевой ставки до 8,5%. Центральный банк России совершил этот акт 21 июля, но даже он не смог улучшить положение рубля.

Сегодня, 24 июля, «американец» опять подпрыгнул на торгах до 91,05 рубля, а курс евро снизился на 14 копеек, до 101,06 рубля.

Источник: 1prime.ru.