Всегда удобряем розы этим в июле и августе: цветут роскошно весь сезон, никаких болезней, бутоны огромные и яркие

Уже сейчас нужно подумать о том, как ваши розы в саду войдут в холодный период времени. Если вы их правильно подготовите, то еще долго насладитесь цветением растений, сделаете их сильными до наступления зимы.

Розы важно в июле и августе удобрить фосфором и калием, которые помогут укреплению корней и повысят их морозостойкость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Одну столовую ложку суперфосфата нужно растворить в одном литре горячей воды (в холодной суперфосфат не растворяется). Довести объем до 10 литров водой, настаивать одни сутки. Далее влить в раствор одну столовую ложку 9% уксуса (чтобы хорошо усвоился фосфор), добавить одну ложку сульфата калия.

Полить розы, используя по три литра раствора на один квадратный метр посадки цветов.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».