Копеечная подкормка спасет помидоры на грядке от опасной болезни: бесценный рецепт, готовим сами

В середине лета помидоры на грядках могут заболеть. Коварная вершинная гниль появляется в июле, в период плодоношения, поскольку вызывается дефицитом кальция. Чтобы этого не произошло, нужно заранее побеспокоиться о защите растения.

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Опытные дачники советуют кальциевую селитру. Это доступное по цене и распространенности средство, притом очень эффективное и завоевавшее доверие множества дачников.

Нужно развести 10 гр селитры в 10 л воды и полить под корень томаты. Такая забота позволит обезопасить помидоры.

По материалам сайта Belnovosti