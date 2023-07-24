От грязи, яиц паразитов и нитратов: как правильно мыть зелень — многие делают ошибку

Многие дачники на своем огороде выращивают разные виды зелени. Укроп, петрушка, салат, кинза, лук и еще десятки трав являются настоящей сокровищницей с витаминами. Но не каждый человек знает, как сорванные с грядки веточки нужно промывать. Как и покупные, в которых, помимо яиц паразитов и грязи могут содержаться нитраты.

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Многие хозяйки допускают ошибку, промывая зелень обычной водой и стряхивая ее с листвы. Так обезопасить семью не получиться. Нужно в литре воды растворить по 1 ст.л. соли и соды, погрузить в раствор зелень и оставить на 15–20 минут. Этого времени достаточно, чтобы очистить траву. Затем следует вынуть пучок и промыть под проточной водой, затем промокнуть салфеткой.

Источник: Telegram-канал «Проверенные лайфхаки».