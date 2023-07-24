В конце июля попробовали новую народную подкормку на помидорах: эффект сразу — плодов в три раза больше

Очень классное удобрение в конце июля поможет вашим томатам. Оно абсолютно экологичное, природное, без химии.

Растения реагируют на него мгновенно и очень ярко. Вы устанете собирать плоды со своих помидоров, когда испытаете эту шикарную народную подкормку.

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Вам нужно взять по одному килограмму жмыха и золы. Растолочь в порошок яичной скорлупы в объеме однолитровой банки. Смешать три порошка в один.

Этот состав необходимо рассыпать у корней помидоров. Порошок сделает почву воздушной, здоровой, напитает ее всем необходимым, в чем нуждаются сейчас помидоры, повысит в разы урожайность растений, избавит от болезней и многих вредных насекомых.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ».