Курс доллара пытаются понизить: какие цифры реально ждут валюту до конца июля

Доллар после обострения геополитической ситуации неизменно рос в своей цене на территории России, рубль падал.

Многие эксперты возлагали в это время большие надежды на заседание ЦБ РФ 21 июля, во время которого ожидалось повышение ключевой ставки. И как следствие — снижение курса американской валюты.

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Ожидания частично оправдались, главный регулятор страны действительно объявил ключевую ставку выше на один процент — 8,5%. И доллар сбросил несколько копеек на торгах.

Но даже по прошествии нескольких дней он не стал существенно менять своих позиций. Его последний курс на Мосбирже — 90,92 рубля, то есть комфортных для страны 90 рублей (это максимум) все равно нет.

Эксперты считают, что для существенной корректировки курса доллара повышения ключевой ставки на один процент недостаточно, нужно было увеличивать как минимум на два процента.

По мнению аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, снизить доллар сможет сокращение добычи нефти России на 500 тысяч баррелей в день в августе. Это увеличит стоимость энергоресурсов, но укрепит нацвалюту. Тогда доллар упадет до 85–87 рублей.

А пока курс доллара будет колебаться до конца июля в районе 90 рублей, предпосылок для уменьшения этой цифры на данный момент не существует.

Источник: 1prime.ru