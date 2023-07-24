Слизни больше не сунутся на огород, улиткам тоже мало не покажется: хитрость на миллион

Слизни и улитки, появляясь на участке, медленно, но верно губят грядки. Они обожают лакомиться поспевшими плодами, и именно в июле брюхоногих могут быть целый полчища. Избавиться от них – главная задача дачника.

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Умудренные опытом огородники используют для этого нашатырный спирт. Но не вчистую, на 100 гр на 10 литров воды. Смесь опрыскивают на листву и почву в местах обитания слизней и улиток. Способ получается дешевеньким, но эффект может получиться на миллион.