Вот и все: объявлено решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры в этого году не ощутили повышение пенсий – индексация января и апреля прошла мимо них. Так происходит из года в год, поскольку продолжающие работать пожилые составляют особую категорию. И им по-другому прибавляют выплату.

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Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что решение об индексации пенсий работающим принято – она произойдет 1 августа. И известно, на сколько: выплату повысят в пределах трех пенсионных баллов, то есть около 372 рублей.