Огурцы «уродцы», а листья желтеют? Рано прощаться с урожаем – можно спасти

Дачники переживают, когда видят желтизну на листве, и правильно делают. Пускать на самотек этот процесс нельзя, иначе пострадает урожай, которому еще расти и расти. Однако, в соседстве с желтизной на листве часто появляются уродливые плоды – скрюченные, либо один край толстый, другой худой. Это верные симптомы дефицита калия.

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Спасать ситуацию нужно срочно, иначе урожая не видать. Подкормку нужно готовить с монофосфатом калия и сульфатом калия, которые легко найти в любом садовом магазине. Потребуется 1 ст ложка удобрения, 10 л воды, тщательно размешать и вылить под каждый кустик по 500-700 мл подкормки.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»