Такую взбучку колорадский жук не перенесет: как борются с вредителем белорусские фермеры

Появления колорадского жука на поле никак не предугадать, поэтому когда он объявляется на картошке, то застигает врасплох дачников. И лучше иметь в запасе несколько способов по устранению незваного гостя, обжоры-личинки которого могут запросто оставить без урожая садовода.

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Белорусские фермеры, к примеру, готовят раствор с уксусом и опрыскивают им кусты. Готовят так: 100 мл уксуса, пакетик сухой горчицы, 10 литров воды, все смешать до растворения. Настаивать не надо, а отправляться на поле рано утром или ближе к вечеру.

По материалам сайта Belnovosti