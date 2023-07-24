Морковь будет ровненькая, сладкая, а не рогатая и сухая: что нужно срочно сделать с грядкой, чтобы помочь овощу

Морковь на грядках набирает массу и идет в рост. Но часто на этом этапе что-то не так с овощем, он начинает скручиваться или раздваиваться, теряя при этом сладость и сочность.

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Агроном Анастасия Коврижных объясняет – дело в питании. Надо успеть в это время подкормить морковь правильными ингредиентами.

Для этого прекрасно подходит дрожжевая настойка. На 1 л воды, 2 ст ложки сахара и 100 гр дрожжей, размешать и развести в 9 литрах воды, дождаться пены и отправляться на полив.

Также может помочь скорлупа. Ее нужно измельчить как следует в кофемолке и аккуратно внести в почву.

По материалам сайта Belnovosti