Дайте огурцам эту подкормку в июле – и урожай попрет без остановки: до сентября придется собирать

Огурцы начинают плодоносить, и мудрые дачники стремятся помочь им подольше сохранить урожайность. Ведь каждому хочется не только увеличить объем, но и продлить на участке количество свежих овощей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В ход идут подкормки. Так, в период интенсивного роста овощам требуется больше калия. Его дают грядкам с помощью золы: 200 мл золы насыпают в ведро с водой. Напитать микроэлементом можно также селитрой, раствор которой готовят согласно рекомендации на упаковке.

Еще один секрет удачного и долгого урожая – дрожжи. На два часа разводят раствор из 100 гр дрожжей, 100 гр сахара и 0,5 ведра теплой воды. Время проходит, и можно поливать.

По материалам сайта Belnovosti