Сделает кожу мягкой и уничтожит запах пота: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта — просто приложите к подмышкам

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не хочет пользоваться косметикой промышленного производства.

Немногие знают, что листья салата, который продается во всех супермаркетах, отлично решают деликатную проблему. Они способны нейтрализовать запах пота и делают кожу заметно более нежной.

Способ применения фантастически прост - чистый лист салата нужно приложить к подмышечным впадинам и оставить до того момента, пока он не нагреется от тела. Промывать кожу после удаления листа не нужно.

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После такой процедуры запах пота улетучится. Кстати, листья салата подходят для людей, страдающих аллергией.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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