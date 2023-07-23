Сделает кожу мягкой и уничтожит запах пота: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта — просто приложите к подмышкам

Немногие знают, что листья салата, который продается во всех супермаркетах, отлично решают деликатную проблему. Они способны нейтрализовать запах пота и делают кожу заметно более нежной.

Способ применения фантастически прост - чистый лист салата нужно приложить к подмышечным впадинам и оставить до того момента, пока он не нагреется от тела. Промывать кожу после удаления листа не нужно.

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