Всего 10 грамм на 10 литров воды: копеечная подкормка спасет помидоры от распространенного заболевания — вносим в июле

Помидоры на грядке. Фото: Global Look Press

Как быстро и эффективно избавиться от вершинной гнили на помидорах.

Фитофтороз - не единственная напасть, которая атакует помидоры в период активного роста и созревания плодов. Есть еще такая болячка, как вершинная гниль. Ее появление на помидорах способно лишить урожая.

Причина возникновения вершинной гнили - нехватка кальция в растениях или почве. Главная профилактика - это своевременное внесение подкормки. Сделать это нужно до конца июля.

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Самое доступное и действенное средство против вершинной гнили - кальциевая селитра. 10 грамм кальциевой селитры нужно развести в 10 литрах воды. Этой жидкостью нужно полить каждый кустик томата прямо под корешок.

По материалам belnovosti.by

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