Самый опасный месяц: честный прогноз по курсу доллара на август 2023 года — только конкретные цифры

Традиционно август был не самым лучшим месяцем для рубля. Если посмотреть хронологию событий, то станет очевидным, что на последний месяц лета приходились не самые приятные события, связанные с экономикой и национальной валютой в России.

С 1998 по 2022 год — за 25 лет наблюдений — курс доллара укреплялся в августе 18 раз. Крупнейшие падения рубля были зафиксированы в 1998 году и 2018.

В этом августе аналитики пока не видят таких ужасающих перспектив для рубля. Финансисты назвали совершенно конкретные цифры стоимости доллара и евро.