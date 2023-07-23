Самый опасный месяц: честный прогноз по курсу доллара на август 2023 года — только конкретные цифры

Табло с изображением логотипа рубля. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов рассказали, как будут развиваться события на валютной бирже в последний месяц лета.

Традиционно август был не самым лучшим месяцем для рубля. Если посмотреть хронологию событий, то станет очевидным, что на последний месяц лета приходились не самые приятные события, связанные с экономикой и национальной валютой в России.

С 1998 по 2022 год — за 25 лет наблюдений — курс доллара укреплялся в августе 18 раз. Крупнейшие падения рубля были зафиксированы в 1998 году и 2018. 

В этом августе аналитики пока не видят таких ужасающих перспектив для рубля. Финансисты назвали совершенно конкретные цифры стоимости доллара и евро.

«К концу августа мы прогнозируем стоимость доллара на уровне 89–92 рубля, евро — 101–105 рублей», - отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

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Другой эксперт полагает, что пара рубль и доллар будет торговаться в более обширном коридоре.

«90–96 рублей за доллар в августе», - считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. 

По материалам rbc.ru

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