Самый опасный месяц: честный прогноз по курсу доллара на август 2023 года — только конкретные цифры

Традиционно август был не самым лучшим месяцем для рубля. Если посмотреть хронологию событий, то станет очевидным, что на последний месяц лета приходились не самые приятные события, связанные с экономикой и национальной валютой в России.
С 1998 по 2022 год — за 25 лет наблюдений — курс доллара укреплялся в августе 18 раз. Крупнейшие падения рубля были зафиксированы в 1998 году и 2018.
В этом августе аналитики пока не видят таких ужасающих перспектив для рубля. Финансисты назвали совершенно конкретные цифры стоимости доллара и евро.
«К концу августа мы прогнозируем стоимость доллара на уровне 89–92 рубля, евро — 101–105 рублей», - отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
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Другой эксперт полагает, что пара рубль и доллар будет торговаться в более обширном коридоре.
«90–96 рублей за доллар в августе», - считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.
По материалам rbc.ru