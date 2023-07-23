Нанесите на ватный тампон и протрите подмышки: запах пота не вернется долго, и дезодорант не нужен

Летом деликатная проблема неприятного запаха пота становится очень актуальной. Особенно, для тех, кто по каким-то своим соображениям отказывается пользоваться дезодорантом и антиперспирантом.
Специально для них существуют рецепты, которые были сохранены с тех времен, когда дезодоранты были жутким дефицитом.
Избавиться от неприятного запаха пота можно с помощью яблочного уксуса. Наши бабушки знали о его чудесных свойствах и вовсю применяли.
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Несколько капель яблочного уксуса нужно нанести на ватный тампончик и протереть подмышки. Тем, у кого кожа нежная и склонна к раздражению, нужно развести уксус с водой. Можно перелить раствор в пульверизатор и обрызгать области подмышечных впадин.
По материалам medaboutme.ru