Не 90 и не 92 рубля: банкиры честно ответили на вопрос, сколько будет стоить доллар в августе

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов спрогнозировали курс валют на последний летний месяц.

Рубль в последние недели заметно сдал позиции по отношению к мировым валютам - доллару, евро и юаню.

Финансовые аналитики, работающие в российских банках, прогнозируют, что в августе не произойдет ничего такого, что могло бы значительно укрепить национальную валюту.

«Мы ожидаем, что рубль в августе будет торговаться в диапазоне 88–95 рублей за доллар, 99–107 рублей за евро и 12,2–13,2 рубля за юань», - считают аналитики Совкомбанка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Менее оптимистично настроены в Россельхозбанке. Аналитики этого финансово-кредитного учреждения считают, что вероятность возвращения курса рубля на уровни выше 92,5 достаточно высока. Там не исключают и более высоких значений - 94,8–95 рублей за доллар.

По материалам rbc.ru

Читайте также