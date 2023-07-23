Не 90 и не 92 рубля: банкиры честно ответили на вопрос, сколько будет стоить доллар в августе

Рубль в последние недели заметно сдал позиции по отношению к мировым валютам - доллару, евро и юаню.
Финансовые аналитики, работающие в российских банках, прогнозируют, что в августе не произойдет ничего такого, что могло бы значительно укрепить национальную валюту.
«Мы ожидаем, что рубль в августе будет торговаться в диапазоне 88–95 рублей за доллар, 99–107 рублей за евро и 12,2–13,2 рубля за юань», - считают аналитики Совкомбанка.
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Менее оптимистично настроены в Россельхозбанке. Аналитики этого финансово-кредитного учреждения считают, что вероятность возвращения курса рубля на уровни выше 92,5 достаточно высока. Там не исключают и более высоких значений - 94,8–95 рублей за доллар.
По материалам rbc.ru