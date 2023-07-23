Не 90 и не 92 рубля: банкиры честно ответили на вопрос, сколько будет стоить доллар в августе

Рубль в последние недели заметно сдал позиции по отношению к мировым валютам - доллару, евро и юаню.

Финансовые аналитики, работающие в российских банках, прогнозируют, что в августе не произойдет ничего такого, что могло бы значительно укрепить национальную валюту.