Пользовались еще наши бабушки: эффективное средство против запаха пота из подмышек — стоит копейки

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не хочет пользоваться дезодорантом.

Если вы не сторонник использования для нейтрализации неприятного запаха пота дезодорантов и антиперспирантов, то этот лайфхак для вас.

О том, что отлично поглощает запахи самая обычная пищевая сода, знали еще наши бабушки, а может даже, и прабабушки. Знали и пользовались этим для чистоты своего тела.

Как это работает?

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Пищевую соду нужно смешать с несколькими каплями лимонного сока и нанести на область подмышек. Через несколько минут смыть и идти по своим делам, приятно пахнув цитрусовыми.

По материалам medaboutme.ru

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