Пользовались еще наши бабушки: эффективное средство против запаха пота из подмышек — стоит копейки

Если вы не сторонник использования для нейтрализации неприятного запаха пота дезодорантов и антиперспирантов, то этот лайфхак для вас.

О том, что отлично поглощает запахи самая обычная пищевая сода, знали еще наши бабушки, а может даже, и прабабушки. Знали и пользовались этим для чистоты своего тела.

Как это работает?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».