Пользовались еще наши бабушки: эффективное средство против запаха пота из подмышек — стоит копейки

Если вы не сторонник использования для нейтрализации неприятного запаха пота дезодорантов и антиперспирантов, то этот лайфхак для вас.
О том, что отлично поглощает запахи самая обычная пищевая сода, знали еще наши бабушки, а может даже, и прабабушки. Знали и пользовались этим для чистоты своего тела.
Как это работает?
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Пищевую соду нужно смешать с несколькими каплями лимонного сока и нанести на область подмышек. Через несколько минут смыть и идти по своим делам, приятно пахнув цитрусовыми.
По материалам medaboutme.ru