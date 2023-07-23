Нужны сухие дрожжи, сахар и вода: чем опытные дачники подкармливают огурцы, чтобы те росли сладкими и хрустящими

Цветущие огурцы. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, чья цель - хороший урожай.

Огурцы будут расти, как на дрожжах... Опытные дачники знают, что в этой фразе нет никакого переноса значения. Копеечная подкормка, приготовленная на основе сухих дрожжей, действительно, обеспечит небывалый рост огурцам. К тому же, плоды будут сладкие и хрустящие. Самый смак!

Тщательно перемешайте две столовые ложки сахара и десять грамм сухих дрожжей, добавьте немного воды и размешивайте до однородного состояния. Затем перелейте в ведро воды.

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Оставьте примерно на четыре часа, а затем разбавьте содержимое чистой водой в соотношении один к пяти. И можно поливать грядки с огурцами!

По материалам belnovosti.by

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