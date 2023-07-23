Будет ли по 85 рублей: эксперт дал честный ответ по поводу курса доллара в конце лета — придется подождать

Финансовые эксперты возлагали большие надежды на укрепление рубля в связи с повышением Центробанком ключевой ставки.

В минувшую пятницу, 21 июля, регулятор поднял ее на сто базисных пунктов - с 7,5 процентов до 8,5 процентов. Между тем, на результатах валютных торгов это не особенно отразилось.

Рубль укрепился всего на 86 копеек к доллару и практически не изменился к евро и юаню. Доллар завершил торги на уровне 90, 92 рублей, евро и юань - 101,2 рубля и 12,62 рубля соответственно.

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