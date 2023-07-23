Будет ли по 85 рублей: эксперт дал честный ответ по поводу курса доллара в конце лета — придется подождать

Финансовые эксперты возлагали большие надежды на укрепление рубля в связи с повышением Центробанком ключевой ставки.
В минувшую пятницу, 21 июля, регулятор поднял ее на сто базисных пунктов - с 7,5 процентов до 8,5 процентов. Между тем, на результатах валютных торгов это не особенно отразилось.
Рубль укрепился всего на 86 копеек к доллару и практически не изменился к евро и юаню. Доллар завершил торги на уровне 90, 92 рублей, евро и юань - 101,2 рубля и 12,62 рубля соответственно.
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Эксперты считают, что рубль не отреагировал на повышение ставки, поскольку это был прогнозируемый процесс. Каких- то результатов нужно ожидать позже. Не исключено, что через несколько недель и даже месяцев.
«В среднесрочной перспективе, в течение недель и месяцев, повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам и росту доходностей облигаций, что увеличит привлекательность рублевых сбережений и поддержит рубль», - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
К осени же, по словам Михаила Васильева, рубль подойдет на показателях 85-95 за доллар, 95-106 за евро и 11,8-13,2 за юань.
По материалам 1prime.ru