Срочно отнесите на помойку! Эти вещи вас состарят на несколько лет — немодно и некрасиво

Всем хочется выглядеть моложе, красивее, лучше. Одежда - в помощь. Но порой случается итак, что наряды становятся злейшими врагами дам - придают им возраста, старят на несколько лет, не украшают, выдают не очень хороший вкус.

Чтобы не совершить ошибки, из-за которой вы будете выглядеть, как минимум, не на свой возраст, а как максимум, лет на 15 старше, нужно знать, какие вещи в гардеробе могут состарить. Об этом рассказала стилист Наталия Лаврова.

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