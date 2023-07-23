Срочно отнесите на помойку! Эти вещи вас состарят на несколько лет — немодно и некрасиво

Всем хочется выглядеть моложе, красивее, лучше. Одежда - в помощь. Но порой случается итак, что наряды становятся злейшими врагами дам - придают им возраста, старят на несколько лет, не украшают, выдают не очень хороший вкус.
Чтобы не совершить ошибки, из-за которой вы будете выглядеть, как минимум, не на свой возраст, а как максимум, лет на 15 старше, нужно знать, какие вещи в гардеробе могут состарить. Об этом рассказала стилист Наталия Лаврова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Что гарантированно добавляет возраст образу? Это сложносочиненные укладки и прически, комплектные украшения, очки неактуальной формы, шали и платки, особенно, в строгих образах, и, конечно, цветочный принт в портретной зоне», - рассказала Наталия Лаврова в микроблоге.
Она сделала акцент на том, что старше заставляют выглядеть не сами платки и шали, а сочетания и манера завязывания. Есть два правила - не надо никаких сложных завязываний, чем проще, тем лучше. Чем расслабленнее образ, тем моложе и лучше.