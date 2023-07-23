Россиян перестали допускать до сдачи экзамена на водительские права — ищем себя в списке

В ГИБДД ввели ряд неприятных ограничений, которые существенно снизят уровень жизни граждан, привыкших передвигаться на собственном авто. Еще они затронули тех, кто еще не управляет машиной, но имеет такие планы.

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Коснулись нововведения исключительно граждан, уклоняющихся от службы в армии. Скрывающиеся от военкоматов мужчины впредь не смогут сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. А тем, у кого права есть, но их срок закончился, откажут в выдаче нового документа.

Обойти закон невозможно. У ГИБДД интегрированная база данных с Министерством обороны РФ с исчерпывающей информацией об уклонистах.

Нововведения действуют с 11 июля, пишет «РИА Новости».