Такое мясо многие любят, но вы даже не представляете, сколько в них паразитов — откажитесь во благо здоровью

Некоторые популярные виды мяса, хотя и вкусные, но опасные для человека. В них чаще всего находят яйца различных паразитов, что не может быть бесследно для здоровья.

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Чтобы привычный прием пищи не обернулся проблемами, мясо всегда нужно прожаривать до полной готовности. Вариантов с полусырой серединой, когда виднеется кровь, лучше избегать — она и есть источник опасности.