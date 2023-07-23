Такое мясо многие любят, но вы даже не представляете, сколько в них паразитов — откажитесь во благо здоровью

Некоторые популярные виды мяса, хотя и вкусные, но опасные для человека. В них чаще всего находят яйца различных паразитов, что не может быть бесследно для здоровья.
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Чтобы привычный прием пищи не обернулся проблемами, мясо всегда нужно прожаривать до полной готовности. Вариантов с полусырой серединой, когда виднеется кровь, лучше избегать — она и есть источник опасности.
По словам врача-диетолог Михаил Гинзбурга, легкая термическая обработка не дает гарантии, что в мясе не останется паразитов. Именно поэтому смотреть нужно в сторону полной прожарки, и готовить мясо не менее 15 минут.
«Это стопроцентно защищает человека от паразитов», — добавил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой».