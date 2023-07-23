88 или 100 рублей: финансисты озвучили, каким будет курс доллара в августе

Рубль во время торгов в минувшую пятницу, 21 июля, слегка укрепился по отношению к доллару. Американская валюта подешевела на 86 копеек - до 90,92 рубля. Относительно евро и юаня позиции российской валюты практически не изменились: 101,2 рубля и 12,62 рубля соответственно.

Финансовые аналитики почти в один голос говорят о том, что рубль уже вряд ли сможет укрепиться также мощно, как он это сделал год назад. И евро, и доллар будут торговаться недалеко от цифры в сто рублей.

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