Загляните в этот отсек стиральной машины — ужаснетесь от количества грязи

Фото: freepik.com

Качество стирки из-за этого сильно страдает.

Мыть нужно не только отсеки для стирального порошка и кондиционера. В машинке есть куда более грязное место. Его многие хозяйки игнорируют, и очень зря: годами накопленная грязь в конечном счете оказывается на вещах.

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Активаторы, служащие для переворачивания белья, или же пластиковые торчащие ребра в барабане стиральной машины и есть самое грязное, что есть в «автомате». Им нужно уделять особое внимание.

Под активаторами скапливается грязь, которая попадает на чистые вещи и придает им несвежий аромат. А чистить их очень просто — достаточно потянуть пластиковые выступы на себя и обработать каждый из них влажной тряпкой с моющим средством.

По материалам YouTube-канала Nechetoff

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