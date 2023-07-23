Загляните в этот отсек стиральной машины — ужаснетесь от количества грязи

Мыть нужно не только отсеки для стирального порошка и кондиционера. В машинке есть куда более грязное место. Его многие хозяйки игнорируют, и очень зря: годами накопленная грязь в конечном счете оказывается на вещах.

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Активаторы, служащие для переворачивания белья, или же пластиковые торчащие ребра в барабане стиральной машины и есть самое грязное, что есть в «автомате». Им нужно уделять особое внимание.