Унитаз отмываем теперь только уксусом: трюк турецкой горничной — залил и смыл

Даже самый запущенный унитаз с желтыми и рыжими пятнами станет чистейшим при помощи обычного столового уксуса. Используйте его с умом и вы никогда не захотите тратиться на дорогие чистящие вещества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опрыскайте унитаз 9-процентным уксусом, протрите его поверхность ершиком. Удалив поверхностную грязь, можно приступить к застарелой (если сантехника имеет запущенный вид).

Смочите в уксусе бумажные полотенца и прилепите их по самым загрязненным местам. Оставьте на несколько часов, лучше на ночь. Утром достаточно все протереть влажной тряпкой.

После такой чистки унитаз станет просто сверкающим!

Источник: Telegram-канал «Женские советы».