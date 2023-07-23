Зачем советские хозяйки подмешивали соль в стиральный порошок: роскошное средство — белье чистейшее

Современные хозяйки не случайно все чаще стали обращаться к опыту советских женщин. Они умели разумно экономить, храня в своих записных книжках множество секретов. Этот способ стирки с солью - один из них.

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В советское время хороший стиральный порошок был редкостью, поэтому женщины подмешивали в тот, что удалось достать обычную соль. Она усиливала свойства спецсредства.

Соединяясь в пропорции один к одному, соль с порошком лучше отстирывала вещи, выводила мгновенно пятна самого различного характера, делала вещи мягче, как при использовании кондиционера.

Соль можно смешивать с порошком и насыпать в отсек для моющих средств, а можно бросать просто на белье в барабан. Оба способа эффективны.

Источник: sovkusom.ru