Если огурцы выросли кривыми или «пузатыми»: это сигнал о бедствии — как спасать

Плоды здоровых и «сытых» огурцов вырастают ровными и красивыми. Если вы видите, что огурчики стали кривыми или приобретают грушевидную форму, значит с ними не все в порядке. Нужно спасать растения.

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Если огурцам не хватает азота, то они изгибаются и приобретают бледный цвет. Нехватка калия характеризуется грушевидной формой огурца.

Чтобы помочь растениям, нужно приобрести в специализированных отделах соответствующие подкормки с азотом и калием. Можно приобрести универсальные, с обоими веществами в составе.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».