Прилепите туалетную бумагу к ободку унитаза — от объема грязи глаза на лоб полезут

Ободок унитаза считается одним из самых грязных и труднодоступных для уборки мест. К счастью, гуру уборки решили проблему — они придумали хитрый способ с туалетной бумагой, с помощью которого очищают ободок как по щелчку пальцев.

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В отдельную емкость налейте небольшое количество уксуса, опустите в нее несколько кусочков туалетной бумаги (салфетки или бумажные полотенца) и подождите, пока материал напитается раствором.

Далее смоченную бумагу прилепите под ободок унитаза и уберите ее через 30 минут. Вы удивитесь, сколько грязи останется на салфетке!

По материалам Youtube-канала «Она знает».