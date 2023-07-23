Кот пристально смотрит в глаза хозяину? Есть повод для беспокойства — будьте внимательны

Нередко питомцы засматриваются в глаза хозяину. В этот момент они словно застывают и едва дышат. Многие считают это вариантом нормы, однако в отдельных случаях такое поведение любимца может быть плохим знаком.

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Хозяин должен насторожиться, если в моменте контакта «глаза в глаза» тело кота напряжено. Это значит, что питомцу страшно. Возможно, он услышал резкий пугающий звук и из-за этого оказался в состоянии стресса.

В таких случаях нужно успокоить животное и переключить его внимание.

Если же кот расслаблен и смотрит «глаза в глаза» — пугаться не стоит. Так питомец проявляет любовь и привязанность к хозяину.

По материалам портала belnovosti.by