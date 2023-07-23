Если на смородине появились пятна: смотрим на их цвет и спасаем кусты (проверенные средства)

Пятна на листьях смородины говорят о том, что с растением случилась беда. Давайте посмотрим на их цвет, определим проблемы и решим их. Это не сложно, но необходимо, если вы не хотите загубить растение.

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Если вы увидели на листьях небольшие красные пятна, которые со временем темнеют, вздуваются и расширяются, то это грибковое заболевание антрактоз. Для борьбы с ним используют фунгициды, они продаются в специальных отделах в широком спектре.

Небольшие рыжеватые пятна – это ржавчина, ее уничтожаем 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Белая пятнистость – это септориоз. Она возникает при высокой влажности, недостаточной освещенности и загущенных посадок. На листьях появляются небольшие коричневые пятна, которые затем светлеют в центре, а по краям становятся бурого цвета. Зараженные листья и побеги нужно удалить и сжечь, обработать 1%-ной бордоской жидкостью.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».