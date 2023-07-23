Попробуйте этот салат из селедки, и вы больше никогда не захотите готовить «шубу» — вкуснятина

«Селедка под шубой» считается бессмертной классикой, но вы только попробуйте сделать салат по этому рецепту. Ингредиенты практически те же, а какой вкус! Как распробуете — «шубу» готовить больше не захочется.
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Понадобятся:
Сельдь — 150 г
Вареные яйца — 2 шт
Пекинская капуста — 100 г
Сыр — 60 г
Зеленый лук и майонез — по вкусу
Готовится элементарно. Все ингредиенты нарезаем мелким кубиком, трем сыр и хорошенько все перемешиваем. В конце добавляем зеленый лук, специи и горстку майонеза.
Стоит отметить, что аналог «шубы» менее калорийный и станет достойной альтернативой надоевшему салату.
По материалам портала Lafoy.