Попробуйте этот салат из селедки, и вы больше никогда не захотите готовить «шубу» — вкуснятина

«Селедка под шубой» считается бессмертной классикой, но вы только попробуйте сделать салат по этому рецепту. Ингредиенты практически те же, а какой вкус! Как распробуете — «шубу» готовить больше не захочется.

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Понадобятся:

Сельдь — 150 г

Вареные яйца — 2 шт

Пекинская капуста — 100 г

Сыр — 60 г

Зеленый лук и майонез — по вкусу

Готовится элементарно. Все ингредиенты нарезаем мелким кубиком, трем сыр и хорошенько все перемешиваем. В конце добавляем зеленый лук, специи и горстку майонеза.

Стоит отметить, что аналог «шубы» менее калорийный и станет достойной альтернативой надоевшему салату.

По материалам портала Lafoy.