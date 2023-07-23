Секрет — 4 ложки уксуса: прачка показала, как делает вещи белоснежными

Опытные прачки добавляют в отсек для кондиционера столовый укус (примерно 4 столовые ложки), добиваясь высочайшего качества стирки.

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Уксус в разы увеличивает свойства стиральных порошков, не влияя негативно на ткань, в отличие от хлорных отбеливателей. Напротив, уксус белые ткани отбеливает, а цветные делает только ярче и насыщеннее.

Кроме того, уксус смягчает воду и помогает выполоскать порошок из материала. Ткань после стирки с уксусом становится мягкой, приятно пахнущей, идеально чистой. Все пятна уйдут на глазах.

Источник: ivd.ru