Как навсегда избавиться от муравьев на участке — берем банан

Избавиться от муравьев раз и навсегда можно очень простым и экологичным способом. Для этого потребуется банан и максимум пять минут времени.

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Возьмите фрукт, разомните мякоть вилкой и разложите ее в местах наибольшего скопления насекомых — как правило, это вокруг растений или вдоль троп. Более делать ничего не придется: через считанные часы муравьи сбегут с участка, и если вы время от времени будете повторять процедуру, то больше они никогда не вернутся.

Весь фокус в том, что муравьи на дух не переносят запаха бананов, а потому стремятся прочь из мест, где он чувствуется.

Стоит отметить, что после дождя банан придется раскладывать заново, так как вода сводит весь эффект на нет.

По материалам портала belnovosti