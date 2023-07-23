Почему порошок больше не кладем во второй отсек стиралки: когда узнали, поняли ошибку (деньги на ветер)

Многие хозяйки тратят огромные деньги на дорогие стиральные порошки, а потом неправильно ими распоряжаются во время запуска автомата, теряя половину.

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Дело в том, что далеко не все знают, что порошок нужно насыпать в основном только в большой отсек машинки. Маленький лоток предназначен исключено для тех режимов, что подразумевают замачивание, а таких меньшинство.

Если вы стираете на обычном режиме стирки, то порошок из маленького отдела просто смоется водой в канализацию. Толку от этого - ноль, пустая растрата средства.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»