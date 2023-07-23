Заметили бледно-зеленые листья на томатах: это нехватка азота, железа, цинка — как спасать

Если листья ваших томатов стали бледно-зелеными, это может означать, что им не хватает азота, а также таких питательных элементов, как железо, цинк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сигнал растений игнорировать нельзя, ведь при недостатке питательных элементов помидоры начнут тут же сбрасывать цветки и завязи, хорошего урожая вы не дождетесь.

Благо в современных специализированных магазинах достаточно различный удобрений, которые исправят положение. Если есть в продаже комплексная подкормка, которая содержит и азот, и железо, и цинк, приобретите его.

Если такое не найдете, то купите отдельно азотную подкормку, железо и цинк для удобрения растений. И внесите в почву под томаты.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт».