Подсмотрели за деловитой соседкой — извела всю тлю на своем участке пшенкой: вредитель осыпался градом

Опытная дачница-соседка за сутки извела всю тлю на своем участке: вредитель осыпался градом с кустов и плодовых деревьев. Жаль, что раньше не знали! Теперь тоже так делаем. Насекомые сгинули. Весь сад цветет пышно.

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Для этого нужно разбросать по участку пшенку. Муравьи тут же растащат крупу по своим муравейникам. Однако это угощение едва ли пойдет им на пользу. С помощью этой крупы можно избавиться от надоедливых муравьев, а за ними исчезнет и тля. Проще не придумать!

По материалам Дзен-канал «Хозяйка уюта»