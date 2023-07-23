Развели засахаренный мед в 5 литрах воды: обильно льем под огурцы — вся желтизна вмиг сошла

Чем полить огурцы, чтобы сошла вся желтизна — кустики вмиг оживут, от чахлого вида и следа не останется. А урожай будет двойным — собираем тазами все 3 месяца. Бабушки-соседки так и вертятся у забора, подглядывают. Жаль, что раньше не знали! Огурцы нужно удобрять медовой водой.
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Берем столовую ложку меда с горкой (если засахаренный) или три чайные ложечки. Растворяем его в 5 литрах воды.
Далее поливаем медовой водой огурцы из расчета: 1/2 литра на один корень.
По материалам Дзен-канал «Цветочные технологии»