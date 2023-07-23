В какой отсек стиралки на самом деле нужно насыпать порошок: знают от силы 5%, остальные вредят

Как продлить «жизнь» своей стиральной машинке — оказывается далеко не все знают, и можно даже сказать, что единицы, в какой отсек правильно насыпать порошок при стирке в автомате.

Как показывает опыт, почти все без исключения используют отсеки неправильно. Одни насыпают порошок в оба отсека, а другие только в тот, что объемом поменьше. Это, к слову, не только увеличивает расход порошка, но и портит вещи, которые приходится перестирывать, запуская машинку повторно после споласкивания. Дело в том, что вещи простирываются хуже, если использовать не тот отсек для порошка.

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