Нужно внести до 31 июля: эта подкормка творит чудеса с огурцами — урожай вдвое больше

Подкормите этим удобрением огурчики до конца июля, и они отблагодарят вас за это обильным урожаем.

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Подкормку мы будем делать из двух удобрений. Первое - это травяной настой. Наполните ведро любой травой, залейте водой, накройте крышкой и поставьте в теплое место настаиваться. Спустя 5-7 дней настой должен забродить и его можно использовать. В 10-литровую лейку воды внесите 2 литра этого состава.

Далее возьмите любое удобрение для улучшения микробиологического состава почвы с пометкой «ЭМ» (подойдут «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1»).

Добавьте в лейку с травяным настоем 3 столовые ложки любого указанного удобрения для почвы. Под каждый корень огурца вылейте по полтора литра подкормки. Далее повторяйте раз в 10 дней до конца лета.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»