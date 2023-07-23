Не забудьте подкормить розу в конце июля: без этого вещества она плохо себя чувствует и вянет

В конце июля обязательно подкормите розу фосфором и калием. Они помогут хорошо развиться корням растения и повысит ее зимостойкость.

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1 столовую ложку суперфосфата нужно растворить в 1 литре горячей воды (в холодной вещество просто не растворится). Далее необходимо довести объем до 10 литров водой, настаивать 1 сутки. Потом добавить 1 столовую ложку 9% уксуса для лучшего усвоения фосфора, а также 1 ложку сульфата калия.

Полить растения, применяя по 3 литра подкормки на 1 квадратный метр посадки роз.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»