Фитофтору извели 20 каплями йода: помидоры здоровые сразу, собираем ящиками (народный способ)

Фитофтороз и другие недуги вроде грибка и гнили отступают перед этой дешевенькой народной подкормкой.

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Возьмите 1 литр молочной сыворотки или нежирного молока, отсчитайте ровно 20 капель йода, разведите в ведре воды.

Под каждый томат нужно вылить по 1 литру этого раствора. Не забудьте, что любую подкормку нужно делать в пасмурную погоду, утром или вечером, то есть не под прямыми солнечными лучами.

Данная подкормка не только излечивает растения от болезней, но и стимулирует урожайность, обязательно попробуйте ее.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»