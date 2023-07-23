Это дрожжевой способ реально возрождает огурцы: за один полив добились роскошного урожая (народный рецепт)

Роскошная подкормка на основе дрожжей и молока - это целительное вещество для огурцов любого сорта.

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Она стимулирует рост, цветение, образование завязей и плодоношение. Вы удивитесь, какой урожай могут дать ваши огурчики.

Также состав оздоравливает огурцы от целого списка недугов, убирает желтизну с листьев и отпугивает многих вредителей.

В 2 литра молока бросаем 50 граммов прессованных дрожжей, 2 столовые ложки сахара. Размешиваем, настаиваем около 24 часов в теплом месте (можно в теплице).

Далее, как только решили полить подкормкой огурцы, вливаем воду, чтобы получилось 20 литров жидкости. И вводим в состав 20 капель йода.

На 1 куст огурца используем 1 литр удобрения. Вначале грядки проливаем простой теплой водой, а потом вносим подкормку под каждый корень.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»