Испробовали метод «3 ложки»: чистим им унитаз, ванну, раковину, душевую, сковороды, плиту — лучше не знаем

Не стоит разоряться на дорогие чистящие средства, попробуйте простой народный метод «3 ложки» для отмывания поверхностей. В нем вы будете использовать проверенные эффективные вещества, которые при этом стоят очень дешево.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Итак, берем любое средство для мытья посуды, перекись водорода и соду. Смешиваем их, отмерив по 1 столовой ложке. Получаем универсальное вещество для любых поверхностей, которые устойчивы к абразиву и перекиси.

Эта паста отмоет буквально все, отбелив пластик, санфаянс и кафель. Самое важное, что вы это сделаете без труда. Если поверхность загрязнена сильно, то нанесите нашу пасту и оставьте на 30 минут для воздействия. Если укроете влажной салфеткой или пленкой, то эффект будет еще сильнее. Затем промойте.

Перекись вы можете заменять на уксус, они дают приблизительно одинаковый эффект.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»