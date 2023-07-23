Каждый год в конце июля бросаем у томатов: завязей становится втрое больше, урожай снимать не успевем (состав порошка)

В конце июля обязательно смешайте этот порошок и бросьте его под корни томатов. Растения в благодарностью откликнутся повышенным урожаем и вкусными сладкими плодами.

Помидоры будут здоровыми, сильными, красивыми и до конца сезона будут радовать вас своим плодоношением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Соедините по 1 кг жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленной в порошок скорлупы. Данный порошок рассыпьте в прикорневой зоне томатов и можете наслаждаться высоким урожаем.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»